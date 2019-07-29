29.07.2019 | 16:50

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» стартовали соревнования по водному поло среди участников IX летней Спартакиады учащихся России.

Главный судья - неоднократный призер Олимпийских игр, чемпион Европы, 8-кратный чемпион Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Борис Гришин. Матч состоит из четырех периодов, каждый длится 8 минут чистого времени. В команде 13 ватерполистов.

«Игрока, не владеющего мячом, вообще трогать нельзя. Хотя это редко соблюдается, но в принципе соблюдается, поэтому сказать, что у нас травмоопасный спорт - ничего подобного, очень здоровый вид спорта. Гармонично развивает, потому что для того, чтобы хорошо плавать и бороться в воде, нужно и хорошо бегать, и прыгать, и физически быть здоровым», - подчеркнул Борис Гришин.

В состязаниях принимают участие 10 сильнейших команд страны. Среди фаворитов - представители Москвы, Ханты-Мансийска, Златоуста, Ленинградской и Челябинской областей. Конкуренция жесткая, принимающей стороне придется нелегко.

«У нас замечательная команда, которую готовит очень опытный специалист. Мы перед этими соревнованиями делали сбор: месяц девчонки тренировались, двухразовые тренировки. Надеемся, что они хорошо выступят, хотя попали мы на эти соревнования с трудом. Но тем не менее надеемся на наших девчонок, что они будут молодцы», - отметил директор СШ водных видов спорта Пензенской области Виктор Тюканкин.

Соревнования ватерполистов будут идти в «Дельфине» в течение недели. В субботу состоятся финальные игры.