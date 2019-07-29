Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|29 июл 2019|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  71.43  |  $  64.14
 

Спорт | Пензенский боец нокаутировал соперника из Саратова за 24 секунды

29.07.2019|16:22
Печать

24 секунды понадобилось пензенцу Олегу Петеримову, чтобы нокаутировать соперника из Саратова на соревнованиях по смешанным единоборствам. Сбитый с ног спортсмен не сразу смог встать, а зрители, пришедшие на набережную села Засечного, подходили и поздравляли победителя.

«От души! Я хоть и не понимаю ничего в этом - красавчик!» - отметил мужчина.

Победа Олега Петеримова стала подарком к свадьбе: он женился накануне боя. Говорит, неизвестно, где сложнее было, в октагоне или в загсе.

«Для меня это волнение - большое количество людей, сложно именно настроиться, и там и здесь. Я человек непьющий, поэтому мне легко далось там отпраздновать и сюда приехать. Соперник сложный, у нас как русская рулетка, мы оба с ним ударники. Здесь просто, грубо говоря, кому повезло, так же мог и я упасть. Вы посмотрите его бои, у него все нокауты», - рассказал победитель боя Олег Петеримов.

Пока профессиональные спортсмены выявляли сильнейших на арене, активная борьба шла и среди зрителей. Представители спонсора соревнований из пневмопушки стреляли футболками. Кто поймает - того и приз.

Всего было 10 боев, главный состоялся в конце - сражение за пояс победителя соревнований Gorilla Fighting Championship. В нем сошлись россиянин Рамис Терегулов весом 116 кг и 110-килограммовый спортсмен из Польши Шимон Байор. Уже в первом раунде борьба переместилась в партер.

Через две с половиной минуты после начала боя польский боец техническим нокаутом выиграл титул.

«Мы очень довольны, классно! Жалко, что наш проиграл, мы болели за своего татарина», - поделились зрители.

0
0
0
0
 
Гость|29.07.2019 19:23|

Договорняк.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!