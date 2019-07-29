29.07.2019 | 16:22

24 секунды понадобилось пензенцу Олегу Петеримову, чтобы нокаутировать соперника из Саратова на соревнованиях по смешанным единоборствам. Сбитый с ног спортсмен не сразу смог встать, а зрители, пришедшие на набережную села Засечного, подходили и поздравляли победителя.

«От души! Я хоть и не понимаю ничего в этом - красавчик!» - отметил мужчина.

Победа Олега Петеримова стала подарком к свадьбе: он женился накануне боя. Говорит, неизвестно, где сложнее было, в октагоне или в загсе.

«Для меня это волнение - большое количество людей, сложно именно настроиться, и там и здесь. Я человек непьющий, поэтому мне легко далось там отпраздновать и сюда приехать. Соперник сложный, у нас как русская рулетка, мы оба с ним ударники. Здесь просто, грубо говоря, кому повезло, так же мог и я упасть. Вы посмотрите его бои, у него все нокауты», - рассказал победитель боя Олег Петеримов.

Пока профессиональные спортсмены выявляли сильнейших на арене, активная борьба шла и среди зрителей. Представители спонсора соревнований из пневмопушки стреляли футболками. Кто поймает - того и приз.

Всего было 10 боев, главный состоялся в конце - сражение за пояс победителя соревнований Gorilla Fighting Championship. В нем сошлись россиянин Рамис Терегулов весом 116 кг и 110-килограммовый спортсмен из Польши Шимон Байор. Уже в первом раунде борьба переместилась в партер.

Через две с половиной минуты после начала боя польский боец техническим нокаутом выиграл титул.

«Мы очень довольны, классно! Жалко, что наш проиграл, мы болели за своего татарина», - поделились зрители.