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Спорт | Двое воспитанников пензенской школы выступят на Sochi Hockey Open

29.07.2019|10:56
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Два воспитанника пензенской хоккейной школы - вратарь Петр Кочетков и нападающий Данил Савунов - вошли в состав олимпийской сборной России и выступят на Sochi Hockey Open.

Традиционный открытый турнир в 2019 году пройдет на льду арены «Шайба» с 3 по 8 августа.

«Помимо хоккейного клуба «Сочи», участие в турнире примут санктпетербургский СКА, финалист Кубка Гагарина - 2019 омский «Авангард», ярославский «Локомотив», рижское «Динамо» и олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной сборной)», - уточнили в пресс-службе регионального минспорта.

3 августа в 13:00 «Локомотив» сразится с «Авангардом», в 17:30 «Сочи» сыграет с рижским «Динамо». 4-го числа в 13:00 «Авангард» выйдет на лед против олимпийской сборной России, в 17:30 «Сочи» выступит против СКА.

5 августа в 15:00 «Локомотив» сыграет с олимпийцами, в 19:30 армейцы сойдутся с динамовцами. 6-го в 15:00 «Локомотив» поборется за победу в матче с рижским «Динамо», в 19:30 «Сочи» будет противостоять олимпийской сборной.

7 августа в 15:00 «Локомотив» выйдет на лед против СКА, в 19:30 «Сочи» попытается побороть «Авангард». 8-го числа в 15:00 олимпийская сборная России сразится с «Динамо» из Риги, в 19:30 СКА выступит против «Авангарда».

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Гость|29.07.2019 11:10|

Все лучшие воспитанники бегут из этого болота.

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