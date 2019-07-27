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Спорт | Пензячки завоевали медали на чемпионате России по легкой атлетике

27.07.2019|16:31
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Они преданы королеве спорта душой и телом. И возраст для выхода на стадион для них не помеха. В Москве на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов Пензенскую область представляла самая малочисленная команда - всего два человека. Однако без наград женщины не остались.

«Я традиционно принимала участие в метательных видах спорта и завоевала три медали, две из них золотые, одна серебряная», - рассказала победительница чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов Лариса Плотникова.

И если на подобных состязаниях спортсменка выступает уже на протяжении пять лет, то ее землячка Маргарита Царева в Москве была дебютанткой. Однако, несмотря на жесткую конкуренцию, она сумела подняться на верхнюю ступень пьедестала почета, завоевав золотую медаль в эстафетном беге 4 по 100 метров.

«К сожалению, моего тренера не было рядом, и эта потеря была ощутима, нужен был совет. В апреле не стало Александра Михайловича Земского. Эту победу я посвящаю ему», - подчеркнула она.

В соревнованиях в Москве принимали участие более 500 спортсменов из 149 городов России, представлявших 63 региона.

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