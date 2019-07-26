26.07.2019 | 18:13

Не все спортсмены смогли доехать до Пензы, часть отправилась на летнюю Спартакиаду учащихся России, которая в календарном плане пересекается с соревнованиями в городе. Поэтому в столицу Сурского края прибыло лишь около 50 велосипедистов менее чем из 10 регионов страны.

«Это первенство России все равно, трековые виды, первенство России в темповом омниуме. Потому что если бы было еще и спринтерское что-нибудь, а спринт тут только всероссийский... Получилось, что немножко народу маловато», - отметил главный судья соревнований Валерий Гниденко.

Один из претендентов на медаль, по мнению специалистов, - Давид Шекелашвили. Представитель Санкт-Петербурга является победителем первенства России в спринтерской гонке. Сам 16-летний спортсмен признается, что пока находится не в лучшей физической форме, но бороться за победу непременно будет.

«Я подхожу к своему пику уже, так что готов ко всему», - поделился Давид.

Крутить педали по кругу на пензенском велотреке спортсмены будут в течение двух дней.