26.07.2019 | 17:50

Быть лучшим - его судьба. Так говорят коллеги о Николае Морозове, первом в Пензенской области мастере спорта по плаванию. Из 75 своих лет 60 он провел в бассейне. В юбилей Николай Семенович по-прежнему бодр и полон желания жить и работать.

«Много лет смотрю - совершенно не меняется. Я не знаю, он, наверно, выполнил норматив мастера спорта в 1968 году, и у него только волосы выпадают, а остальное все... Молодец!» - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Профессионально заниматься плаванием Николай Морозов начал тогда, когда некоторые спортсмены уже заканчивают карьеру, в 16 лет.

«Играли в догонялки в районе Маяка, где силами спортсменов более старшего поколения была построена водная станция на базе бумажной фабрики. И руководил этим всем Святченко Владимир Петрович. Там он меня увидел среди ребятишек-ровесников и пригласил», - поделился он.

Награды посыпались уже спустя несколько месяцев: сначала стал лучшим в области, потом в стране. Однако этого было мало, хотелось еще воспитать своих чемпионов. И Морозов пошел в тренеры.

«Мало сказать, что он гениальный, это такой большой души человек, был нам как отец. Все, чего я достигла и что во мне есть, это большая заслуга Николая Семеновича», - подчеркнула воспитанница Николая Морозова Светлана Тарасова.

В 75 лет он продолжает тренировать. Секрет бодрости прост, говорит Морозов: вместо дивана - километр в бассейне, вместо уныния - баня по вторникам, вместо теплого одеяла - холодные природные ванны.

«Каждое воскресенье езжу на Семь Ключей купаться, независимо от погоды, уже на протяжении 12 лет», - рассказал юбиляр.

С таким ритмом и вековой рубеж не кажется непреодолимым.