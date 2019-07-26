26.07.2019 | 17:59

Представители Северной столицы стали победителями турнира по прыжкам в воду, проходившего в рамках летней Спартакиады учащихся России.

Петербуржцы стабильнее других прошли соревновательный путь. Они во всех финалах - и личных, и синхронных - попадали в медальную тройку и завоевывали максимум баллов для общекомандного зачета.

В итоге питерская дружина набрала 405 очков и почти на 70 пунктов опередила москвичей, которые тоже имеют в своем активе множество наград различного достоинства. Третьими стали воронежцы.

Сборная Сурского края также неизменно имела представительство в финалах, однако спортсменам часто не хватало одного шага до пьедестала.

Но без медали хозяева бассейна не остались: Алине Арефьевой удалось заработать бронзу в престижных прыжках с вышки.

В таблице командной борьбы пензенцы замкнули шестерку сильнейших.