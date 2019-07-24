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Спорт | В Пензе озвучили первые результаты соревнований по прыжкам в воду

24.07.2019|18:12
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С первого дня турнира Спартакиады учащихся России прыгуны в воду из столичных регионов включились в борьбу за общекомандную победу. Сюрприза в этом никакого нет, специалисты, основываясь на последних результатах, сразу предсказали подобный сценарий развития событий.

«Сильнейшие регионы - это Москва, Санкт-Петербург. У нас уже прошло первенство России, то есть, мы, в общем-то, в курсе. Ну, а за призовые места будет бороться несколько регионов, надеюсь, что и Пензенская область тоже», - рассказал старший тренер сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

По итогам стартового дня соревнований москвичи набрали 156 баллов, положив в свою копилку победы в финале на однометровом трамплине у девушек и в командном турнире.

Санктпетербуржцы отстают на 4 пункта, имея в активе также две золотые награды - на трамплине 3 метра у юношей и в синхронных прыжках с вышки у представительниц прекрасного пола.

И только в мужском синхроне высшая награда уплыла к представителям Оренбургской области. У сборной Сурского края медалей пока нет, но хозяева входят в шестерку сильнейших в командном зачете.

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