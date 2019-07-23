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Спорт | В Пензе стартовали крупные соревнования по прыжкам в воду

23.07.2019|17:41
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Войти в воду без брызг с десятиметровой вышки получается далеко не у всех спортсменов. Пенза в очередной раз принимает крупные соревнования по прыжкам в воду - летнюю Спартакиаду учащихся России. За медали борются около 80 атлетов из 11 регионов страны.

«Представлена возрастная группа В - 14-15 лет. Практически все сильнейшие спортсмены этого возраста находятся здесь, у них недавно закончилось первенство Европы», - рассказал старший тренер сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

В программе спартакиады индивидуальные и синхронные прыжки с трамплина и вышки, а также новый для соревнований вид - выступление в миксте.

«Мы их видели уже на чемпионате мира, и у нас это тоже получило продолжение. Плюс командный запрыг (Team Event), где спортсмены исполняют определенный набор прыжков «мальчик-девочка» с указанных высот», - добавил Андрей Бекетов.

Говоря о фаворитах состязаний, специалисты называют прыгунов из Москвы и Санкт-Петербурга. Такие прогнозы они делают по итогам недавно прошедшего первенства России.

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