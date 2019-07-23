23.07.2019 | 17:49

Четыре любительские футбольные команды продолжают борьбу за Кубок области, и лишь одна из них представляет Пензу. Студенты университета архитектуры и строительства в поединке с «Энергетиком» устроили настоящий триллер. Команда ПГУАС уже к 20-й минуте матча проигрывала со счетом 0:3.

Казалось бы, шансы потеряны, но представители вузовской дружины с таким развитием событий были несогласны. До перерыва они сократили отставание, во втором тайме провели еще два мяча и выравняли положение, а в дополнительное время и вовсе шокировали энергетиков, забив победный мяч - 4:3.

Теперь в полуфинале студенты архитектурного университета сыграют с грабовским «ГрАЗом», который в Кузнецке оставил не у дел местный «Рубин» - 3:0.

В другом матче 1/2 Кубка области сойдутся футболисты из Каменки и Заречного. «Дорожник» на своем поле одолел нижнеломовцев - 3:2, а «Старту-Союзу» для того, чтобы доказать свою силу, не хватило и 120 минут игры. Молодежный состав «Зенита» команда из закрытого города превзошла только в серии пенальти.