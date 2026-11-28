С 1 декабря в стране начнет действовать технологический сбор на электронику: планшеты, ноутбуки, смартфоны и так далее. К цене техники в зависимости от ее вида и наличия в системе маркировки добавится от 37 до 992 рублей.

Оплачивать сбор предстоит компаниям или индивидуальным предпринимателям, ввозящим такие товары в Россию или производящим их.

Базовая ставка для ноутбуков составляет 746 рублей. Если товарный знак или модель есть в системе маркировки, сбор будет меньше - 500 рублей, если такая информация отсутствует, то выше - 992 рубля.

Технологический сбор для смартфонов установлен в размере 373 рубля. При наличии в системе маркировки товарного знака и модели - 250 рублей, при отсутствии - 496 рублей.

Обязательная маркировка для этих видов продукции действует в стране с 1 марта этого года.

Полученные от технологического сбора деньги предполагают направить на поддержку отечественных предприятий радиоэлектронной отрасли.

По мнению экспертов, сбор окажет влияние на цену техники: она поднимется. Еще одним последствием может стать рост серого рынка электроники, товары на котором будут продавать дешевле, ведь в их цену не заложены сбор и налоги.