За последний год 65% опрошенных жителей Приволжского федерального округа обращались к нейросетям по вопросам личных финансов. 29% респондентов делали это регулярно, еще 36% - один или несколько раз. Банк провел опрос в преддверии 17-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Самый частый повод обратиться к ИИ - сравнить банковские продукты и условия по ним. Такой ответ дали 52% тех, кто задавал нейросетям финансовые вопросы.

За помощью в выборе вклада или накопительного счета обращались 43%. Столько же просили объяснить финансовые термины или новости. 36% использовали ИИ для планирования бюджета и учета расходов, 32% спрашивали о налогах и вычетах.

Полезными ответы назвали 96% пользователей. 61% отметили, что рекомендации приходилось уточнять. 47% перепроверяют ответы каждый раз, 51% делают это, когда речь идет о крупной сумме.

Финансовое решение по совету ИИ хотя бы раз приняли 61% пользователей. 45% сделали это после проверки ответа в банке, у брокера или другого специалиста. Еще 16% воспользовались рекомендацией сразу.

Среди тех, кто последовал совету нейросети, 47% сообщили об экономии, а 24% - о доходе от вкладов или инвестиций. 22% не заметили изменений, 8% ответили, что оценивать результат пока рано.

При принятии финансовых решений 44% всех опрошенных в ПФО доверяют только себе. Мнению сотрудника банка или брокера больше всего доверяют 33%, совету ИИ-ассистента - 9%.

Онлайн-опрос прошел 12–17 ноября 2026 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 до 65 лет из российских городов с населением от 100 тыс. жителей. В вопросе о темах обращений к ИИ можно было выбрать несколько вариантов ответа.