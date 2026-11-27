В Пензе в предварительный перечень территорий для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» включат еще один объект - сквер имени В. В. Тарасова на углу улиц Карпинского и 8 Марта.

Решение принято по многочисленным просьбам жителей, подчеркнули в мэрии.

В списке уже 11 объектов из разных районов Пензы: Комсомольский парк, скверы 40-летия Победы, «Семейный» на ГПЗ (2-й этап благоустройства), Машиностроителей, «Могилевский дворик», Студенческих отрядов, за дворцом единоборств «Воейков», на улице Зеленая Горка/1-й проезд Мозжухина, а также «Ласточкино гнездо» в микрорайоне Заря, смотровая площадка на Западной Поляне и бульвар на улице Каракозова.

Весной 2027 года состоится рейтинговое голосование за территории. Ту, которой отдаст предпочтение большинство горожан, в 2028-м благоустроят за федеральные деньги.

Победителем этого года стал сквер Дружбы на Шуисте, его обновлением должны заняться в 2027-м.