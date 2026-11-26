В регионе растет число случаев геморрагической лихорадки с почечным симптомом, также называемой мышиной, сообщили в областном клиническом центре спецвидов медицинской помощи (известен у пензенцев как больница КИМ).

Сейчас на лечении в медучреждении находятся 39 пациентов с мышиной лихорадкой, 3 из них - в реанимации.

«Заболевание начинается через 2-3 недели после заражения с повышения температуры тела до 39-40 градусов. Беспокоит головная боль, тошнота, нередко отмечается снижение остроты зрения. Обращает на себя внимание отсутствие симптомов поражения верхних дыхательных путей, так называемых признаков простуды: нет насморка, кашля, болей в горле. На 4-5 день от начала заболевания появляются боли в поясничной области, животе, различные кровоизлияния и кровотечения, снижается диурез, развивается острая почечная недостаточность», - рассказали специалисты.

Пациентов, у которых подозревают мышиную лихорадку, госпитализируют в обязательном порядке. Чем раньше начнется лечение, тем лучше прогноз.

Переносчиками заболевания являются грызуны, поэтому нужно исключить возможность их проникновения в жилые помещения и хозяйственные постройки. Следует хранить продукты в недоступных для мышей местах и не употреблять в пищу подпорченные или загрязненные. При посещении леса необходимо строго соблюдать личную гигиену, посуду и пищу нельзя раскладывать на траве, пнях (обязательно использование клеенки).