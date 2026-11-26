В Кузнецке в медицинском колледже открыли парту Героя в честь выпускника Евгения Евгеньевича Орлова.

Мужчина более 30 лет проработал врачом-стоматологом, в октябре 2022-го добровольно отправился в зону СВО.

«На передовой он под обстрелами оказывал первую помощь и эвакуировал раненых, за что был награжден медалью Жукова, а 6 декабря 2024 года герой погиб при исполнении воинского долга, получив посмертно орден Мужества», - сообщили в администрации Кузнецка.

Церемонию открытия парты Героя завершили минутой молчания, чтобы почтить память погибших участников СВО, а также возложением цветов.

«Теперь за этой партой будут учиться будущие медики, для которых Евгений Евгеньевич навсегда останется примером милосердия, мужества и беззаветного служения Отечеству», - отметили в мэрии.