В администрации Пензы рассказали, как жители Междуречья будут въезжать в микрорайон и выезжать из него во время ремонта моста на улице Токарной.

По проекту в период проведения работ предусмотрят объезд по улицам Локтионова, Бакинской, Полтавской и Ростовской. На местах установят соответствующие информационные щиты и знаки.

В зависимости от дорожной обстановки могут быть задействованы и другие улицы и проезды, уточнил замглавы администрации Ильдар Усманов.

Подготовительные работы к капремонту моста начались в ноябре. Запланировано усиление опор, замена большей части балок, инженерных коммуникаций, а также восстановление дорожного полотна. Ширина проезжей части и двух тротуаров не изменится.

Для доступа спецтехники и доставки материалов возведут технологическую эстакаду, а для пешеходов - временный мост.

Контракт рассчитан до 2028 года. На создание документации и подготовительные работы направят 328 592 976 рублей, на непосредственно капитальный ремонт - 231 667 220 рублей.