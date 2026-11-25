В Пензенскую область поступила оставшаяся часть вакцины против гриппа. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил региональный минздрав.

Речь идет о партии, состоящей из 110 660 доз препарата «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения. В ближайшее время их распределят по медицинским учреждениям.

«На сегодняшний день прививочная кампания в регионе идет активными темпами. Уже привито более 113 тысяч детей и более 265 тысяч взрослых жителей. Это отличные показатели, которые позволяют нам планомерно двигаться к формированию коллективного иммунитета», - отметила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Оксана Гаврилова.

О поставке первой партии противогриппозных вакцин стало известно 18 сентября. Тогда для детского населения и беременных привезли 36 690 доз препарата «Ультрикс» и 35 000 - «Совигрипп»; для взрослых - 109 000 доз вакцины «Совигрипп» и 58 290 - «Флю-М».

Ранее в минздраве отметили, что в этом сезоне актуальны штаммы группы А: Н1N1 (свиной), Н3N2 (гонконгский), - а также группы В (линия Victoria). Наиболее агрессивный - гонконгский: он быстрее развивается в организме, дает стойкую температуру до 40 градусов и выше.