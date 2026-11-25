В этом году сотрудники регионального управления Росгвардии провели более 400 проверок частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность в школах и детсадах Пензенской области. Было выявлено 56 нарушений законодательства.

Одно из наиболее распространенных - допуск к охране учреждений работников без действующего удостоверения охранника, а также отсутствие подтверждения прохождения сотрудником периодической проверки на профпригодность.

«За допущенные нарушения должностные юридические лица привлечены к административной ответственности. Руководителям охраны структур, допустивших нарушение, вынесено соответствующее предписание об их устранении», - сообщили в ведомстве.

Также росгвардейцы уделяют внимание соблюдению охранниками должностных инструкций и установленного пропускного режима, работоспособности средств безопасности, в том числе кнопки тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения, знанию сотрудниками алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях.

Вопрос качественной охраны образовательных учреждений, будь то школы или детские сады стоит остро. Многие жители региона недовольны тем, что вахтерами иногда работают пенсионеры или женщины, которые по факту не могут обеспечить безопасность детей. По мнению пензенцев, все дело в низкой зарплате.