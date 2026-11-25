Перекрытие дороге на Большой Радищевской улице продлили до 30 ноября. Об этом предупредили в администрации Пензы.

Проехать по участку в районе дома № 10 на улице Пушкина нельзя с 20-го числа. Причиной ограничения стал ремонт на теплосетях.

Тогда предполагалось, что движение будет возобновлено 25 ноября.

Теперь срок перекрытия продлен из-за увеличения объема работ. Водителям придется выстраивать маршруты с учетом появившихся корректировок.

Тот же отрезок Большой Радищевской закрывали для движения и в сентябре. В тот раз ресурсники выполняли технологическое присоединение тепломагистрали.