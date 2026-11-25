В четверг, 26 ноября, в Пензе в части Зари, Поселка Подлесного, Райков, а также в доме № 18Б на улице Кирова отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Анисовая, 2-7, 9, 10-16, 18-48, 50, 52, 54, 56;

- ул. Игристая, 1-7, 9-19, 21, 21а, 22, 22а, 22Б, 23а, 24-26, 34, 36, стр. 39, уч. 97, з/у № 26Б;

- ул. Медовая, 7-23 (нечетные), 37, 39;

- ул. Медовая/Анисовая, 41;

- мкр-н № 9 (Заря-2), стр. 71, 108;

- ул. Фруктовая/Медовая, 1/45;

- ул. Фруктовая, 5, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 29-51 (нечетные), 55, 59, 61, 63.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- 2-я ул. Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17;

- 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Кирова, 18Б.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18;

- ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148;

- ул. Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140;

- Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36;

- Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20, к/н 696;

- ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Средняя/Мотоциклетная, 36/59;

- Строительный пер., 4Б, 6;

- ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные);

- пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные);

- пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20;

- 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные).