В пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина создают комфортную для пациентов среду. На данный момент заканчивается капитальный ремонт основных лестничных маршей.

«В ближайшие дни на лестничных клетках и в коридорах будут размещены современные навигационные таблички. Это поможет пациентам быстрее находить нужные кабинеты и отделения, снижая уровень стресса при посещении больницы», - отметил директор медучреждения Николай Мельник.

Самые трудоемкие работы уже выполнены. Стены окрашены в светлые тона, благодаря чему помещения выглядят более просторными, установлены соответствующие требованиям к безопасности поручни и новые подоконники.

Параллельно преображаются лифтовые холлы.

В целом ремонт с заменой освещения и обновлением отделки в лечебном корпусе завершен на 4 этажах из 9 лечебного корпуса, отметили в областном минздраве.