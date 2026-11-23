В понедельник, 23 ноября, на площади Ленина в Пензе начался монтаж дома Деда Мороза. Это сборно-разборная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м.

Стоимость доставки, установки и обслуживания избушки в этом сезоне не изменится. За работы, как и в прежние годы, заплатят 250 000 рублей.

Торжественное открытие дома намечено на 20 декабря в рамках старта новогодней кампании, с 21-го числа и до 9 января включительно здесь будут принимать маленьких горожан.

Приемная станет работать с 17:00 до 18:00. Как правило, дети читают стихи Деду Морозу и получают за это конфеты. За сезон избушку посещают около 5 000 ребят.

Также на срубе закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут положить письма с пожеланиями.

По завершении праздников дом разбирают, на эти работы выделяют дополнительные средства.