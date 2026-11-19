На пятницу, 20 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр Пензы, Подлесный и Маяк.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32;

- 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43;

- ул. Суходольная, 2-15, 17, 21, 23, 27-45 (нечетные);

- 1-й Суходольный пр-д, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21; 3-й Суходольный пр-д, 10а, 10Б, 12.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Гоголя, 1, 1Б, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 22;

- ул. Замойского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13-16;

- ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 4а, 6, 7, 9, 11-17, 17а, 19, 19Б, 21, 21а, 23, 25, 29, 33, 35;

- ул. Спасо-Преображенская, 1-3, 5, 6, 8-12, 14, 16, 18.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Зарубина, 27;

- 5-й пр-д Зарубина, 18;

- ул. Стадионная, 5, 7, 9;

- ул. Лесной Поселок, 4, 6, 7, 12.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.