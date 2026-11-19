20 ноября в Пензенской области будет облачно и дождливо, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу и в течение всего дня уличные термометры будут показывать +2...+7 градусов. В темное время суток осадки окажутся особенно сильными.

В ночь на субботу ожидается +1...+6, в большинстве районов продолжит идти дождь.

Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что с середины рабочей недели регион окажется во власти очередного вихря с Атлантики. Он принесет с собой осадки смешанного характера и усиление ветра.