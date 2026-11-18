В Пензенской области за 5 лет (с 2020-го по 2025-й) число инвалидов выросло на 1,3%. Такие данные приводятся в постановлении регионального правительства.

Если в 2020 году насчитывалось 107 549 пензенцев с инвалидностью, то в 2025-м - 108 896.

Отмечается, что среди взрослых к такой категории граждан в 2025 году относились 103 785 человек. По сравнению с 2020-м рост числа незначительный (+0,5%).

«Численность детей-инвалидов с 2020 года выросла на 18,7%: с 4 305 человек в 2020 году до 5 111 человек в 2025 году», - говорится в документе.

В Пензенской области ежегодно впервые признаются инвалидами в среднем 23 000-24 000 взрослых и 1 500-2 000 детей. Так, в 2021-м инвалидность установили 22 304 совершеннолетним жителям региона и 2 370 несовершеннолетним; в 2022-м - 35 101 и 2 822 соответственно; в 2023-м - 24 515 и 1 989; в 2024-м - 22 198 и 1 491; в 2025-м - 24 457 и 1 491.

Все инвалиды, и взрослые, и дети, нуждаются в реабилитации и проходят ее.