В Пензенской области земельным участком площадью 18 га, который должен был находиться в федеральной собственности, владело физическое лицо. Это выявила прокурорская проверка.

Земля сельскохозяйственного назначения расположена в зоне водного объекта - притока реки Кевды, входящей в состав Окского бассейнового округа.

Участок находился во владении гражданина с 2018 года. На момент приобретения его стоимость составляла 1 млн рублей.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации водные объекты являются федеральной собственностью, что исключает возможность нахождения земли в частном владении», - пояснили в Генеральной прокуратуре.

Надзорный орган обратился в суд с иском об истребовании у владельца имущества, его удовлетворили. Землю вернули в федеральную собственность.