После вмешательства Пензенской транспортной прокуратуры в бюджет поступили таможенные платежи в размере более 600 000 рублей.

В Пензенской области организация, занятая во внешнеэкономической деятельности, при декларировании импортного товара занизила его таможенную стоимость.

Вместе с тем внесенные в документы сведения оказались недостаточными для уточнения информации. В результате размер пошлин получился заниженным.

По требованию прокуратуры таможня провела дополнительную проверку. После этого в декларацию внесли соответствующие изменения, платежи были доначислены и взысканы.

Ранее по иску таможенной службы жителя Колышлея обязали уплатить пени по утильсбору на 2 Mitsubishi Pajero. За мужчиной накопилась недоимка - в общей сложности 457 688,96 рубля.