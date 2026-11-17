В Пензе согласовали архитектурный облик гостиницы на улице Московской, 56/1. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Денисов.

Общая площадь объекта составит 2 513,62 кв. м, здание будет трехэтажным.

В документе указано, что архитектурно-строительный облик будущей гостиницы соответствует требованиям, предъявляемым к застройке Пензы.

Судя по публичной кадастровой карте, место строения - рядом с объектом культурного наследия регионального значения на Московской, 56 (рядом с пересечением с улицей Максима Горького).

Историческое здание известно тем, что в 1924-1926 годах здесь жил секретарь Пензенского губкома РЛКСМ Александр Косарев. Позже он вошел в состав оргбюро ЦК ВКП(б) и стал генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ.

Ранее сообщалось, что в старинном здании проведут научно-исследовательские и изыскательские работы. Для определения типажа и материалов фундамента, стратиграфии культурного слоя и оценки несущей способности будут выполнены шурфы (небольшие раскопы).