В среду, 18 ноября, пензенские дети по традиции смогут позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения. Такую прямую линию организуют в областном драматическом театре.

Звонки примут строго с 17:00 до 18:00 по телефону 56-30-77 (для иногородних код Пензы 841-2) и исключительно от детей.

«А поскольку дедушка больше всего на свете любит дарить подарки - даже в свой день рождения - то каждый, кто дозвонится, получит пригласительный билет на праздничное представление в драмтеатре с 18 декабря по 8 января», - рассказали в учреждении.

В прошлом году такие билеты получили 32 ребенка.

В драмтеатре призвали маленьких пензенцев не расстраиваться, если не получилось дозвониться.

«Желающих очень много, а телефон у дедушки один, поэтому номер часто бывает занят, ведь с каждым из малышей нужно обязательно поговорить хотя бы пару минут», - пояснили в учреждении.