Мост через Старую Суру в микрорайоне ГПЗ-24 (на дороге между улицами Нейтральной и Баталина) требует капитального ремонта. Тема была поднята на заседании в гордуме в понедельник, 16 ноября.

В бюджет Пензы на 2027 год необходимо заложить средства на создание проектно-сметной документации по объекту, заявил депутат Алексей Шуварин.

По его словам, мост в таком ужасном состоянии, что тротуары уже давно обрушились. «Надо принимать меры», - подчеркнул депутат.

Его предложение будет рассмотрено в числе других при формировании бюджета.

Мост на дороге между Нейтральной и Баталина давно находится в неудовлетворительном состоянии. В 2024 году представитель городского управления ЖКХ объяснял, что на ремонт требуются большие деньги.

Ранее стало известно, что в Пензе началась подготовка к капремонту моста через реку Пензу на улице Токарной. Контракт рассчитан до 2028 года.