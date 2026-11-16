Для организации досуга пензенцев в период новогодних праздников можно было бы залить каток на Фонтанной площади. С такой инициативой выступил депутат Андрей Жданников на заседании в гордуме в понедельник, 16 ноября.

Он предложил направить на это 30 млн рублей из бюджета, уточнив, что сумма предварительная.

«Раньше площадь Ленина активно использовалась: каток, горки. Сейчас не стало этого», - констатировал народный избранник.

По его мнению, площадь, где фонтан на зиму укрывается коробом, могла бы стать отличным местом для большого катка.

Андрей Жданников уточнил: речь идет не о простой заливке плитки, а об укладке под лед специальных матов, которые позволяют поддерживать покрытие в нужном состоянии даже при потеплении - «чтобы воды там у нас не было».

При обсуждении вопроса один из депутатов заметил, что это может быть травмоопасно: катающиеся рискуют удариться об углы короба фонтана.

Предложение Андрея Жданникова решили рассмотреть в установленном порядке.

Раньше в Пензе действительно заливали катки и на площади Ленина, и вокруг фонтана. Эту практику прекратили после реконструкции объектов - территории выложили плиткой. В 2020 году по указанной причине впервые залили каток на набережной.