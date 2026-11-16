17 ноября в Пензе отключат свет в части Зари и Песков

Во вторник, 17 ноября, в Пензе в части домов, расположенных в микрорайонах Заря, Пески, а также в СНТ «Ивушка» отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Магистральная, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, стр. 132;

- ул. 1-я Магистральная, 1/48, 2-17, 19;

- ул. 2-я Магистральная, 6, 8, 10;

- 1-й Магистральный пр-д, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11;

- 2-й Магистральный пр-д, 3-13;

- 3-й Магистральный пр-д, 1, 3;

- ул. Малоэтажная, 16, 16а, 18-20, 23-31 (нечетные), 32, 35, 41;

- 1-й Малоэтажный пр-д, 12, 16;

- 2-й Малоэтажный пр-д, 1, 8/21;

- ул. Новоселов, 24-42 (четные), 52, 54, 56, 58;

- 1-й пр-д Новоселов, 3, 4, 6-9, 11а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 22, уч. 23, 24, 25, 27, уч. 105;

- 2-й пр-д Новоселов, 2, 4-9.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бурденко, 1-9, 11, 12, 15, 20, 21/19, 21/20, 21/20Б, 22, 22а, 24, 25-29, 31, 35-47 (нечетные);

- ул. Бурденко/ул. Лебедевская, 21/20;

- ул. Лебедевская, 12-18, 21-24, 26-30, 32-41, 43-52, 54-64;

- ул. Лебедевская/ул. Бурденко, 42/45;

- ул. Тельмана, 1-10, 12-14, 16, 18, 20.

С 13:00 до 15:30:

- СНТ «Ивушка», уч. 1, 1Б, 3, 4, 6-45, 47-52, 54-57, 59-68, 70-72, 74-76, 78-81, 83, 85, 87, 88, 89, 92-94.