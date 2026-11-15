В декабре россиян ждет последняя короткая неделя в 2026 году

Общество

В декабре россиян ждет последняя короткая неделя в 2026 году
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До завершения 2026 года россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя - в конце декабря.

Она продлится всего 3 дня - с понедельника, 28 декабря, по среду, 30-е, указано в производственном календаре.

Четверг, 31 декабря, будет выходным, так как на него перенесли нерабочий день с воскресенья, 4 января.

1 января стартуют новогодние каникулы. Они продлятся по пятницу, 8 января; первый рабочий день после них - 11-е число.

Предыдущая короткая неделя у россиян была в начале ноября - из-за Дня народного единства.

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