16 ноября жителей микрорайона Пески в Пензе оставят без света

В понедельник, 16 ноября, в Пензе в части домов, расположенных в микрорайоне Пески, отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Бурденко, 1-9, 11, 12, 15, 20, 21/19, 21/20, 21/20Б, 22, 22а, 24, 25-29, 31, 35-47 (нечетные);

- ул. Бурденко/ул. Лебедевская, 21/20;

- ул. Лебедевская, 12-18, 21-24, 26-30, 32-41, 43-52, 54-64;

- ул. Лебедевская/ул. Бурденко, 42/45;

- ул. Тельмана, 1-10, 12-14, 16, 18, 20.