В Пензе на ноябрьские выплаты семьям с детьми ушло 5,5 млн рублей

В Пензе семьям с детьми за ноябрь выплатили в общей сложности 5,5 млн рублей. Об этом в пятницу, 13-го числа, сообщила городская администрация.

Уточняется, что получателей было 7 755.

«Размер ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет составляет 580 рублей, ежемесячной выплаты на третьего и последующих рожденных детей в возрасте от года до 16 лет - 560 рублей», - напомнили в мэрии.

Выплачивается и единовременное пособие при рождении, усыновлении (или удочерении) одновременно двух и более детей - по 40 000 рублей на каждого ребенка.

Для одиноких матерей предусмотрена ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения.