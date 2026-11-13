Потребление одного продукта посоветовали максимально сократить

В пятницу, 13 ноября, в День рождения сосиски, в Минздраве Пензенской области напомнили об особенностях этого продукта.

«Сосиски - это действительно спасательный круг для уставших родителей и занятых профессионалов. Кинул в кипяток на 2 минуты - ужин готов. Удобно? Безусловно. Полезно? Увы, нет», - подчеркнули специалисты.

Современное производство колбасных изделий требует применения различных добавок, которые больше относятся к химии, чем к кулинарии. Они нужны, чтобы продукт долго хранился, имел яркий цвет и вызывал привыкание.

Так, в сосиски добавляют нитраты и нитриты (для розового цвета и консервации), фосфаты (для удержания влаги, чтобы продукт был пухлым), усилитель вкуса глутамат (вызывает пищевую зависимость, особенно у детей).

«В сосисках нет никакой питательной ценности, а просто набор ненужных нашему организму веществ», - указали медики.

По их словам, 13 ноября есть повод задуматься о вреде сосисок и до минимума сократить их присутствие в рационе.