До 30 000 рублей в месяц: разработан новый способ борьбы с дропперством

Банки хотят обязать ограничивать поступления на счета дропперов - клиентов, чьи карты используют мошенники. Соответствующий законопроект была внесен в Госдуму 11 ноября.

«Сектор теневых финансовых услуг, обеспечивающий расчеты в целях незаконной продажи наркотических средств, расчеты в анонимных криптообменниках и запрещенных онлайн-казино, а также мошенников при краже денежных средств граждан существенно трансформировался и сместился в сторону Р2Р-переводов через счета физических лиц с использованием электронных средств платежа.

Для обхода механизмов контроля кредитных организаций недобросовестные субъекты могут дробить операции одновременно в 30 кредитных организациях и переходить на обслуживание из одной кредитной организации в другую», - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы Банк России выявлял риски совершения физлицами подозрительных операций и передавал информацию о них во все кредитные организации, филиалы иностранных банков и Росфинмониторинг.

Получив эти сведения, кредитная организация обязана будет ограничить совершение клиентом операций по внесению наличных на свой банковский счет (вклад) суммой в размере 30 000 рублей в календарный месяц, а также проведение операций по зачислению на его счет поступивших от иных физлиц денег суммой в размере 30 000 рублей в календарный месяц.

Срок ограничений банк определит сам, он должен составлять не более одного года со дня начала их применения. В случае повторного выявления подозрительных операций будет назначен срок в 2 года.

«В связи с тем, что проектируемые законопроектом положения потребуют доработки информационных систем кредитных организаций, филиалов иностранных банков и изменения их бизнес-процессов, законопроектом предлагается установить срок его вступления в силу с 1 марта 2028 года», - указали авторы инициативы.