13 ноября будут отключать свет в центре, Терновке и СНТ «Засека»

В пятницу, 13 ноября, в Пензе в части домов, расположенных в СНТ «Засека», Терновке и центре города, отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00:

- СНТ «Засека», 1-15, уч. 17, уч. 19, 21, уч. 22, 26-39, 42, 44-46, 49-51, 53-64, 67, уч. 68, 69-77, 79, 81-85, 87, 88, 90-94, 96-99, 102-105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117-119, 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 137-140, 143-146, 149, 151, 153, 155, 157, 157а, 158, 163-167, 171-174, 177-179, 181, 182, 184-187, 191-193, 196-201, 203, 204, 265, 278, 295а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бакинская, 1-41, 43;

- ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Заовражная, 1-41;

- ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные);

- ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б;

- ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные);

- ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70;

- ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные).

С 13:00 до 15:30:

- пр-д Володарского, 1-5, 10, 12, стр. 4;

- ул. Красная, 80, 82, 84, 84а, 92-96, 98, 101, 102г;

- ул. Кураева, 14а, 14Б, 14в, 16, 17, 19, 22, 22/97, 22а, 25а, 28, 30, 35, 37.