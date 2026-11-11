В минобре обратились к родителям после гибели школьника и 2 студентов

В среду, 11 ноября, в Министерстве образования Пензенской области состоялся брифинг, посвященный ДТП с участием несовершеннолетних. За несколько дней на дорогах региона погибли 2 студента и 1 школьник.

Вечером 6 ноября в Бековском районе 17-летний водитель, ученик 11 класса, управлявший питбайком «Мотоленд», врезался в стоявший грузовик КамАЗ. От полученных травм он скончался.

В ночь на 8 ноября на восточном выезде из Кузнецка находившийся за рулем «Лады-Приоры» 16-летний местный житель, студент, оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng. Подросток и его 18-летняя пассажирка, тоже студентка, скончались на месте происшествия.

Врио министра образования Пензенской области Лариса Казакова начала брифинг с выражения соболезнований родителям и близким погибших. Она обратила внимание: ни в одном происшествии не бывает мелочей, за каждой статистической единицей - судьба ребенка и семьи.

После случившихся трагедий во всех образовательных организациях проведены повторные инструктажи с обучающимися с разъяснением Правил дорожного движения, в родительские чаты направлена информация о фактах ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в минобре.

Лариса Казакова подчеркнула: безопасность ребенка начинается с ответственности взрослых. Она призвала родителей помнить, что детям нельзя доверять управление транспортом, так как у них нет опыта, умения оценивать дорожную обстановку, они не готовы к экстренным ситуациям, эмоции берут верх над разумом.

Врио заместителя министра Галина Денисенко в свою очередь сообщила о фактах, когда с молчаливого согласия родителей дети наносят серьезный урон своему здоровью. «Родители могут не замечать или сознательно закрывать глаза на рискованное поведение ребенка, его эксперименты с различными веществами, небезопасные игры, курение. Маленькие бестабачные пакетики с никотином, которые подростки закладывают за губу для быстрого получения дозы никотина через слизистую оболочку, - разве это безвредно?! Однозначно «нет»!» - заявила она. Известны факты госпитализации детей в отделения реанимации.

В министерстве образования напомнили: родители должны знать, где ребенок, с кем и когда вернется домой; заботиться о его окружении, загружать досуг секциями, кружками и семейными делами; говорить с ребенком о чувствах, страхах и планах; замечать тревожные сигналы и не откладывать обращение к психологу или педагогу.