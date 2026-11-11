Данные о вредных веществах в вейпах перестанут быть коммерческой тайной

В среду, 11 ноября, депутаты Госдумы единогласно приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает относить к коммерческой тайне информацию об ингредиентах в составе сигарет и вейпов.

К коммерческой тайне нельзя будет относить сведения о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства либо приобретающих такие свойства в результате их нагревания и (или) тления.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что за последний год врачи зафиксировали увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего это подростки и молодые люди до 35 лет.

В Пензенской области с 1 марта 2027 года введут запрет{418653 на продажу вейпов и жидкостей к ним.