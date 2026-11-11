12 ноября в Пензенской области будет идти мокрый снег с дождем

Общество

12 ноября в Пензенской области будет идти мокрый снег с дождем
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В четверг, 12 ноября, в Пензенской области будет облачно. Ожидается мокрый снег с дождем, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на четверг будет -2...+3 градуса, небольшой мокрый снег пройдет лишь местами.

Днем синоптики обещают 0...+5. В ночь на пятницу прогнозируется -1...+4 и небольшой мокрый снег с дождем в большинстве районов.

В народном календаре 12 ноября Синичкин день. По поведению птиц предсказывали погоду: если они стайками появлялись у дома - ждали скорых холодов; если синицы свистели - готовились к ясному дню, если пищали - к ночному морозу.

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