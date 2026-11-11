12 ноября в части Терновки и у автодрома «Вираж» не будет света

В четверг, 12 ноября, в Пензе в части домов, расположенных в микрорайонах Автодром Вираж и Терновка, отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Большая Арбековская, 70-84 (четные), 92а, 94, 96, 100, 102-104, 106, 108, 109, 112, 113, 116;

- ул. Большая Поляна, 3, 7, 9;

- ул. Виражная, 34, 49, 51, 53, 55, 57/40, 63-69 (нечетные), 73-87 (нечетные), 91-103 (нечетные);

- 1-й Виражный пр-д, 3-12, 14;

- 2-й Виражный пр-д, 2-14, 16, 18;

- ул. Малая Поляна, 3-14, 16-18, 20, 22;

- ул. Хорошая, 2-5, 7, 9, 10, 11, 13, 79, 81, 83, 85;

- Хороший переулок, 3-11 (нечетные), 15, 19, 21, 23, 27-35 (нечетные), 39-45 (нечетные);

- ул. Яблоневая, 66;

- ул. Ясная 46.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бакинская, 1-41, 43;

- ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Заовражная, 1-41;

- ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные);

- ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б;

- ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные);

- ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70;

- ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные).

В первой половине дня, точное время не указано:

- ул. Воронежская, 3-8, 10-32, 34, 36;

- 1-й Воронежский пр-д, 1-22;

- 2-й Воронежский пр-д, 1-25, 27, 29, 31, 33, 35;

- 3-й Воронежский пр-д, 1-16;

- ул. Новгородская, 1-11;

- ул. П. Морозова, 1-8;

- пр-д П. Морозова, 32;

- ул. Пушкари, 5, корп. 1;

- ул. Ростовская, 18-43, 45-57 (нечетные), к/н 665.