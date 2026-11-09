Стало известно, где в Пензе 10 ноября не будет света

Во вторник, 10 ноября, в Пензе запланировано отключение электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся микрорайон Автодром Вираж, Терновка и 2 дома на улицах Куйбышева и Измайлова.

С 8:30 до 15:30 без электричества останутся::

- ул. Большая Арбековская, 54-66 (четные), 101, 101а, 101Б, 105, 107;

- ул. Большая Поляна, 4, 6, 8, 9-12, 15, 15а, 16, 18-25, 29-31;

- ул. Виражная, 30Б, 30в, 32а, 34а, 34Б, 34в, 36, 44, 46, 47, 48, 50;

- ул. Переходная, 6, 17, 17а, 19-32, 34;

- ул. Хорошая, 48-53, 55-60/1, 62, 63, 65-67, 70-76, 78, 80, 90/1, 92, 92а;

- ул. Ясная, 10, 12, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бакинская, 1-41, 43;

- ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Заовражная, 1-41;

- ул. Краснодарская, 1-34, 36,38-56 (четные);

- ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б;

- ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные);

- ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70;

- ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные).

С 9:00 до 16:30 приостановится снабжение домов № 34Б на ул. Куйбышева и № 97 на ул. Измайлова.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.