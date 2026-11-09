Перевозчики просили поднять тарифы на проезд в Пензе до 104 рублей

Общество

Перевозчики просили поднять тарифы на проезд в Пензе до 104 рублей
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Организации-перевозчики предлагали установить предельные тарифы на проезд в общественном транспорте Пензы в диапазоне от 55,77 до 104,24 руб. Об этом сообщили в областном министерстве по тарифному регулированию и госзакупкам.

В ведомстве уточнили, что заявления о пересмотре цен на проезд поступили в сентябре.

«Министерством проведен анализ представленных документов и сведений. Необоснованные расходы, заявленные организациями-перевозчиками, министерством отклонены. Экономически обоснованные величины предельных тарифов по каждому виду перевозок утверждены приказами министерства и введены в действие с 5.11.2026», - проинформировали в ведомстве.

С 5 ноября за поездку в автобусах большой вместимости № 54, 66, 70, 82с, 93, 130, 149, автобусах среднего класса № 25, 39, 40 и троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 105 пассажиры отдают 40 рублей. Проезд в маршрутках обходится в 45 рублей (на подвозящих маршрутах № 2а, 6, 26, 35, 75, 80 - в 15 рублей).

В министерстве по тарифному регулированию и госзакупкам добавили: необходимость пересмотра стоимости проезда была обусловлена объективными факторами, в числе главных - общий рост цен на товары и услуги и индексация зарплаты водителей, кондукторов, ремонтников и других работников отрасли.

«Дефицит кадров (водителей, кондукторов) вынуждает компании повышать оплату труда, чтобы привлечь и удержать специалистов», - подчеркнули в ведомстве.

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