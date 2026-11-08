В систему мониторинга лесов в регионе добавят еще 5 камер

Общество

В систему мониторинга лесов в регионе добавят еще 5 камер
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К имеющимся 5 камерам системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель» в 2027 году планируют добавить еще столько же. Об этом шла речь на совещании по итогам пожароопасного сезона в региональном минлесхозе.

Систему запустили летом 2026-го. Устройства обеспечивают обзор в радиусе 20-30 км от точки размещения.

Раз в 10-12 минут они совершают полный оборот, фиксируя возгорания в любое время вне зависимости от погоды.

Координаты места происшествия и границы пожара уточняются автоматически.

Пожароопасный сезон в Пензенской области закончился 29 октября. В целом итог благополучный, констатировали в минлесхозе: зафиксировано только 3 ЧП, огонь прошел по площади 0,55 га.

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