Названы 5 фраз родителей, после которых ребенок перестает учиться

Ряд фраз родителей, в числе которых ярлыки и грубые замечания, способны снизить мотивацию детей к учебе, привести к боязни ошибок, предупредил предагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

Во-первых, нельзя сравнивать ребенка с его друзьями, одноклассниками и так далее: «Вот Маша учится, а ты...» По словам эксперта, такая формулировка не проясняет для школьника, что именно ему нужно изменить, а укрепляет в мысли, что он хуже другого.

«Сравнивать ребенка лучше с ним самим. Например, вместо «Маша уже все выучила» сказать: «В прошлый раз ты допустил пять ошибок, а сейчас три». В таком случае ребенок видит собственный прогресс и понимает, что именно у него уже получается лучше. А это мотивирует достигать новых успехов и формирует само умение учиться», - пояснил Ахмадуллин в беседе с изданием «Газета.ru».

Вторая недопустимая фраза - «У тебя нет способностей к математике/физике/химии и так далее». Лучше использовать иную формулировку: «Пока у тебя не получается». Так для ребенка остается возможность развития навыка, у него не создается ощущение, что способности заранее определяют результат.

Третья опасная фраза - «Мне за тебя стыдно». Тут внимание концентрируется не на ошибках школьника, а на его личности. В итоге ребенок может начать скрывать оценки и умалчивать о трудностях.

Четвертая неприемлемая фраза - «Ничего из тебя не выйдет».

«Она не содержит информации о том, что именно ребенок должен изменить, и может восприниматься как окончательный прогноз его будущего. А это серьезно вредит желанию и умению учиться: если в ребенка не верят родители, он не верит в себя и сам», - отметил эксперт.

И последняя фраза - «Оценки вообще не важны». По мнению Ахмадуллина, не стоит обесценивать школьные отметки, так как они могут быть значимы для ребенка, особенно если он старался.

Педагог-психолог подчеркнул: лучше отделять школьника от результата, не говорить, что он безответственный, поскольку не сделал домашнее задание. В этом случае нужно предложить разобраться в причинах, тогда недочет станет тем, что можно исправить.

«Ребенку важно понимать, что плохой результат не делает плохим его самого», - указал эксперт.