В Пензе инвестор показал, каким может стать правый берег Суры

Общество

В Пензе инвестор показал, каким может стать правый берег Суры
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В администрации Пензы прошло совещание, посвященное развитию правого берега Суры. Речь идет о территории напротив «Ростка».

Сейчас там возводится пятизвездочная гостиница площадью почти 12 000 кв. м. Инвестор продемонстрировал проект благоустройства участка, прилегающего к ней.

В планах все озвученное ранее: обустроить зеленую зону, выложить брусчаткой пешеходную часть, создать парковку, которой смогут воспользоваться все желающие.

Предполагается, что на правобережье, от подвесного моста до гостиницы, будут проводить различные фестивали и другие мероприятия.

О планах по строительству гостиницы на улице Злобина стало известно еще в начале прошлого года. Тогда сообщалось, что ее класс будет «4 звезды».

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