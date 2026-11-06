По лестнице у путепровода на ул. 8 Марта уже можно ходить

Общество

По лестнице у путепровода на ул. 8 Марта уже можно ходить
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На улице 8 Марта в Пензе продолжается ремонт лестницы у путепровода. О ходе работ в пятницу, 6 ноября, сообщил глава города Олег Денисов.

По лестнице у путепровода на ул. 8 Марта уже можно ходить

«Подрядная организация проделала большую работу. Как и договаривались, новые ступени залили до холодов. По ним уже можно ходить. Перила изначально планировали обустроить вторым этапом, но местные жители справедливо отметили: зимой без поручней не обойтись. Поэтому нашли вариант, который поможет сделать спуск надежнее и удобнее уже в ближайшее время», - написал чиновник в соцсетях.

По лестнице у путепровода на ул. 8 Марта уже можно ходить

Он рассказал, что получил сигнал о скапливающейся на ступенях жидкости во время дождя. Подрядчик должен устранить этот недостаток.

По лестнице у путепровода на ул. 8 Марта уже можно ходить

«На весенне-летний период оставляем облицовку ступеней плиткой и благоустройство прилегающей территории», - заключил Олег Денисов.

Во время ремонта горожане вынуждены были пользоваться обходным путем - эту тропинку для удобства укрепили асфальтовой крошкой.

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