По лестнице у путепровода на ул. 8 Марта уже можно ходить

На улице 8 Марта в Пензе продолжается ремонт лестницы у путепровода. О ходе работ в пятницу, 6 ноября, сообщил глава города Олег Денисов.

«Подрядная организация проделала большую работу. Как и договаривались, новые ступени залили до холодов. По ним уже можно ходить. Перила изначально планировали обустроить вторым этапом, но местные жители справедливо отметили: зимой без поручней не обойтись. Поэтому нашли вариант, который поможет сделать спуск надежнее и удобнее уже в ближайшее время», - написал чиновник в соцсетях.

Он рассказал, что получил сигнал о скапливающейся на ступенях жидкости во время дождя. Подрядчик должен устранить этот недостаток.

«На весенне-летний период оставляем облицовку ступеней плиткой и благоустройство прилегающей территории», - заключил Олег Денисов.

Во время ремонта горожане вынуждены были пользоваться обходным путем - эту тропинку для удобства укрепили асфальтовой крошкой.