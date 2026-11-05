В ночь на 7 ноября на Земле ожидаются магнитные бури

Общество

В ночь на 7 ноября на Земле ожидаются магнитные бури
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На Солнце сформировалась одна из самых крупных корональных дыр года, в результате чего на Земле ожидаются магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Очень крупная корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров наблюдается на поступающих из космоса снимках Солнца. На потоки тепла и света это почти не влияет (хотя по наступившему в центральной части страны похолоданию можно подумать обратное), но довольно сильно меняет космическую погоду», - отметили ученые.

Эта область солнечной короны плохо удерживает плазму, и она массово уходит в космос со скоростями в несколько сотен (иногда до тысячи) километров в секунду.

На Земле при попадании в такой поток происходят магнитные бури. Именно это и случится в ночь на субботу, 7 ноября.

Планета будет находиться в потоке быстрого солнечного ветра не менее 5 суток. Бури пока прогнозируются только ночью 7 ноября. Как сложится далее, зависит от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При одних вариантах Землю могут ждать несколько дней магнитных бурь, при других - лишь эпизодические возмущения.

«Полная стабилизация магнитного поля произойдет, по-видимому, не раньше второй половины будущей недели», - добавили в лаборатории.

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