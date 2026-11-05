Развеян миф о восполнении дефицита йода одной морской капустой

Употребление одной морской капусты не решит проблему йододефицита в организме, указала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Более того, такой подход может подорвать здоровье.

Ламинария является рекордсменом по содержанию йода, но употреблять ее следует с осторожностью.

«Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет всего 150 микрограммов (мкг). Это 0,00015 грамма - количество, которое невозможно отмерить «на глаз» в бытовых условиях. Содержание йода в водорослях крайне нестабильно. Оно зависит от сезона сбора, места произрастания, температуры воды и способа обработки. В одном листе нори или порции салата из морской капусты может быть как 20 мкг, так и 2000 мкг йода. Пытаясь восполнить дефицит, человек рискует получить дозу, многократно превышающую физиологическую норму», - предупредила эндокринолог в беседе с изданием «Газета.ru».

Если регулярно употреблять большие дозы йода из концентрированных природных источников (к ним относится морская капуста), это может привести к таким заболеваниям, как йодоиндуцированный тиреотоксикоз, аутоиммунный тиреоидит, а также к блокаде синтеза гормонов.

Наталия Тананакина отметила, что ламинария - это не только йод, но и большое количество клетчатки, альгиновых кислот, минералов. При варке, мариновании, засолке этого продукта значительная часть полезных веществ уходит в отвар, который утилизируется.

Кроме того, органические соединения йода в растениях усваиваются человеком сложнее, чем йодид калия, который используется в промышленности для обогащения продуктов, добавила эндокринолог.